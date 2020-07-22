عروسان يقضيان ليلة زفافهما في السجن بسبب "رقصة خطيرة"... فيديو

اعتقلت الشرطة الروسية شبانا وعروسين قاموا بالرقص على اوتستراد موسكو الدائري ما تسبب في توقف حركة المرور.

وتبين في وقت لاحق أن أصدقاء وأقرباء العروسين تسببوا بازدحام مروري بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي.

🥳 💃 🕺 Праздник, но далеко не для всех.



🚗 🚙 🚗 Ребята, явно собиравшиеся что-то отмечать, остановили машины на МКАД и устроили дискотеку. Другие водители танцы не оценили. Из-за спонтанного праздника движение на кольцевой было затруднено.



16+ pic.twitter.com/EhBGqaPNzq — Москва 24 (@infomoscow24) July 20, 2020

وإثر ذلك تم تغريم العريس 20 ألف روبل (280 دولار تقريبا) كما قضى العروسان ليلة زفافهما الأولى في غرف سجن مختلفة.

واتهم المخالفون بإيقاف السيارات على الطريق السريع خارج المناطق المخصصة لذلك والتدخل المتعمد في حركة المرور وانتهاك قواعد المرور من قبل المشاة وقيادة مركبة غير مسجلة بالطريقة المنصوص عليها.