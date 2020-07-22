بريطانيا… الأمير فيليب يسلم منصبه العسكري الشرفي لكاميلا 

سلم الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الأربعاء، منصبه قائد‭‭ ‬ا‬شرفيا لكتيبة البنادق إلى كاميلا زوجة نجله الأمير تشارلز وذلك بعد 67 عاما من ارتباطه بفوج المشاة.

في ظهور نادر له اليوم، وفي احتفال بقلعة وندسور غربي لندن أعلن أربعة من عازفي الأبواق عن وصول فيليب ثم أطلقوا نداء "لا لمزيد من العروض" بمناسبه احتفاله النهائي كقائد شرفي، بحسب "رويترز".

وتزوج فيليب اليزابيث في عام 1947 أي قبل خمسة أعوام من اعتلائها العرش. وأصبح الضابط السابق بالبحرية والذي يشتهر بأسلوبه المفعم بالمرح والدعابة القرين الأطول خدمة لأي ملك بريطاني.

وأصبح فيليب دوق أدنبره القائد الشرفي لكتيبة البنادق منذ تشكيلها في عام 2007 لكن ارتباطه بالفوج يعود إلى عام 1953 حيث تولى القيادة الشرفية للكتائب المتعاقبة التي تشكل الفوج.

وفي حفل مواز في قصر هايغروف الواقع على بعد نحو 160 كيلومترا في غرب انجلترا رحب السير باتريك ساندرز القائد العام لكتيبة البنادق بكاميلا دوقة كورنوال بصفتها القائد الشرفي الجديد.

وكان الأمير فيليب قد احتفل بعيد ميلاده التاسع والتسعين في العاشر من يونيو/ حزيران. وتخلى عن واجباته الملكية في أغسطس/ آب 2017 بعد أن أتم أكثر من 22 ألف مهمة فردية ولكن ظهوره العلني بات نادرا في السنوات القليلة الماضية.