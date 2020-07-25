الشاي الأخضر يحمي من فيروس "نورو" شديد العدوى

وأوضح الباحثون أن إضافة مستخلص الشاي الأخضر يحمي بنسبة كبيرة من فيروس "نورو" والمعروف أيضا بفيروس "القييء" حيث يسبب نوبات من القيىء والإسهال، كما ينتقل من شخص إلى آخر من خلال استهلاك المياه أو الأطعمة الملوثة، بحسب موقع "صدى البلد".

ويشكل مستخلص الشاي الأخضر حاجزا آمنا للأكل يقتل فيروس "نورو"، فضلا عن نوعين من البكتيريا.

وطور الباحثون الطبقات الآمنة بمادة أساسية تسمى "الشيتوزان"، وهو السكر الموجود في الهيكل الخارجي للمحار، ويتم تسويق "الشيتوزان" كمكمل لإنقاص الوزن ويستخدم في التطبيقات الزراعية والطبية وقد تمت دراسته على نطاق واسع كمركب آمن ومتاح بسهولة لتطوير فيلم صالح للأكل.

وكانت عدد من الدراسات السابقة قد اقترحت أن مادة "الشيتوزان" لها خصائص مضادة للميكروبات، أظهرت العديد من التركيزات المختلفة للمستخلص فاعلية ضد خلايا فيروس "نورو".

يذكر أن فيروس نورو شديد العدوى، كان قد أصاب عشرات الطلبة في جامعة ميتشيغان الأمريكية، ما أدى إلى معاناتهم من الإعياء الشديد والقيء والإسهال.

وأكدت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميتشيغان تفشي العدوى الفيروسية وإصابة أكثر من 100 طالب بالسكن الجامعي، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

من جانبه أشار كبير مسؤولي الصحة بالجامعة، روبرت وينفيلد إلى أن هذا العدد على الرغم من كبره، إلا أنه لا يعكس المدى الفعلي لانتشار المرض، حيث ينصاع الطلبة بشكل عام لنصائح الالتزام بالعزلة في حجراتهم.

جدير بالذكر أن فيروس نورو ينتقل عن طريق الأغذية، وعادة ما تحدث العدوى في الأماكن، حيث يعيش الناس ويأكلون في حيز واحد مثل المستشفيات والجامعات وهو من أكثر الأمراض التي تنتشر عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة.