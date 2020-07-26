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    نظافة الفم ترتبط بأمراض عديدة... كيف نحمي الأسنان من التسوس

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    تعد العناية بالفم إحدى أهم الأساسيات التي يجب عدم الإغفال عنها وإهمالها، إذ أن نظافة الفم تلعب دوراً جوهرياً في منع تسوس الأسنان والإصابة بالأمراض الفموية المختلفة.

    وتم ربط العناية الفموية ونظافة الفم بالعديد من الأمراض ومنها أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز".

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    وأفاد التقرير أنه من المهم للغاية الحفاظ على صحة الفم لضمان صحة الأسنان واللثة واللسان، فهي تعد الخطوة الأولى لعملية الهضم الصحية.

    ولتحسين صحة الفم والحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، وللحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المختلفة، إليك دليل تفصيلي بطرق العناية الصحيحة، عليك اتباعه:

    تنظيف الأسنان يومياً: يجب أن تبدأ صباحك بتنظيف أسنانك، عليك تنظيفهم لمدة دقيقتين على الأقل، والتأكد من إزالة جميع جزيئات وبقايا الطعام والشوائب العالقة بين الأسنان بشكل صحيح.

    استخدام غسول الفم: يساعد غسول الفم على إزالة جميع جزيئات الطعام والبقايا والشوائب التي تمت إزالتها بمساعدة فرشاة الأسنان، لكن بقيت عالقة في تجويف الفم.

    كما يحتوي غسول الفم أيضاً على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات تساعد على تحسين صحة الفم والتخلص من الرائحة الكريهة.

    تنظيف اللسان: يمكن أن يحمل اللسان العديد من الجراثيم والميكروبات والشوائب، ومن المحتمل أيضاً أن يتسبب اللسان الغير نظيف في رائحة الفم الكريهة، لذلك عليك تنظيف اللسان كجزء من عملية العناية بالفم اليومية.

    استخدام الخيط للتنظيف: ينصح باستخدام الخيط بالطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان يومياً، فهو يساعد على إزالة الشوائب والبقايا التي تبقى عالقة ولا يمكن ازالتها باستخدام الفرشاة.

    إليك أيضاً بعض النصائح لتحسين العناية بالفم:

    استخدم دائماً فرشاة أسنان ناعمة.

    استشر طبيب الأسنان إذا واجهت أي مشاكل مثل الحساسية، وجع في الأسنان، وما إلى ذلك.

    قم دائماً بزيارة طبيب الأسنان كل بضعة أشهر للتأكد من أن صحة فمك في أفضل حالاتها.

    تجنب التدخين قدر الإمكان.

    اغسل فمك دائماً بعد تناول الوجبات، خاصة بعد تناول السكريات والحلوى.

    انظر أيضا:

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