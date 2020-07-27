بالصورة... هكذا تبدو الدعوات إلى الأعراس في زمن كورونا

ساهم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم بتغيير الكثير من الأمور الحياتية للبشر، بدءا من أصغر التفاصيل اليومية وصولا إلى العادات والتقاليد وأنماط العيش، التي تغيرت بفعل هذا الفيروس الذي وضع قيودا للعالم أجمع.

برزت إلى الساحة الكثير من الأمور الجديدة للناس وأهمها الكمامات الطبية ومستحضرات التعقيم والتنظيف لمكافحة انتشار الفيروس بين المواطنين في مختلف الدول والمجتمعات.

كما حاولت بعض المؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق تعديل نظام عملها ووقتها ليتلاءم ذلك مع الإجراءات والقيود المفروضة والمتبعة في البلدان.

وظهرت في الأيام الأخيرة طرق جديدة للدعوة إلى الأعراس، حيث ابتكرت شركة لبنانية فكرة مميزة لاستبدال بطاقات الدعوة إلى الأعراس في ظل تفشي وانتشار الفيروس.

وقامت الشركة باستبدال بطاقات الدعوة إلى العرس للمدعوين بعبوات صغيرة تحتوي مادة للتعقيم، مرفقة بدعوة إلى حضور العرس وتفاصيله.