صالون تجميل يساعد إحدى زائراته في الكشف عن إصابتها بسرطان الرئة

اكتشفت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 73 عاما إصابتها بسرطان الرئة بعد ذهابها إلى صالون للتجميل.

لاحظت جوان مارتنديل، وهي من سكان ستافوردشاير، أن أظافرها في كلتا يديها وقدميها قد تغيرت في شكلها، لتصبح واسعة ومموجة ومنتفخة.

مارتنديل كانت قد قرأت على الإنترنت في وقت سابق، أن ظهور مثل هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى أمراض القلب أو الرئة، لكنها لم تعلق أي أهمية على ذلك.

وخلال زيارتها الشهرية لصالون تجميل، لفتت الموظفة في الصالون والتي تشرف على تقليم وتجميل أظافر مارتنديل، السيدة الى حدوث تغيير في أظافرها، طالبة إليها بمراجعة الطبيب بأسرع وقت.

لتقوم مارتنديل بمراجعة الطبيب، مجرية عددا من التحاليل بالإضافة لصور بالأشعة السينية للصدر وتصوير مقطعي، ليتضح إصابتها بسرطان الرئة.

لتخضع لاحقا لعملية جراحية استمرت خمس ساعات تم من خلالها إزالة الورم، لتبدأ لاحقا بالخضوع للعلاج الكيميائي، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصرحت مارتنديل بأنها ممتنة لصالون التجميل للأبد قائلة "إن الذهاب إلى صالون التجميل أنقذ حياتي. وسأكون ممتنة إلى الأبد لذلك".