5 حيل متخصصة لإخفاء الهالات السوداء تحت العين

تسبب الهالات السوداء تحت العين منظرا مزعجا وغير مرغوب به عند النساء، وقد يكون تغطية هذه الهالات باستخدام المكياج أمرا جيدا، ولكنه قد يكون من أصعب الأمور التي يجب القيام بها.

نشر موقع "تايمز أوف إينديا" بعض الخطوات والحيل التي يمكن من خلالها إخفاء تلك الانتفاخات المزعجة والهالات السوداء تحت العين.

ما عليك سوى اتباع هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة للحصول على مظهر جيد، مثل المحترفين:

أولا: عليك تحضير بشرتك باستخدام مرطب جيد، وخاصة إن كنت من ذوات البشرة الجافة إذ يمكن أن يتجمع المنتج الذي تستخدمينه بسهولة تحت العين، مما يعطي مظهرا غير محبب، لذلك يجب ترطيب الجلد حول العينين جيدا للمساعدة على تهيئة المنطقة.

ثانيا: أهم خطوة للتعامل مع الهالات السوداء هو استخدام كريم خافي العيوب أو ما يسمى مصحح الألوان، لكونه يساعد على إخفاء التصبغات والهالات السوداء، ويمكنك استعمال خافي العيوب البرتقالي اللون إن كنت من ذوات البشرة السمراء.

ثالثا: يمكنك وضع خافي العيوب على الدوائر المظلمة بكافة مناطق الوجه مما يجعل وجهك يبدو مذهلا للغاية، ويساعد أيضا على تفتيح البشرة وتبدو أكثر تناسقا وبمظهر طبيعي.

رابعا: بمجرد الانتهاء من استخدام خافي العيوب، يمكنك البدء بوضع الألوان التي ترغبين بها على العين وحولها بحيث تتناسب مع لون بشرتك، لكن تجنبي الألوان الفاتحة.

أخيرا: يمكنك استخدام البودرة السائبة على الوجه وتحديدا منطقة أسفل العين، سيساعدك ذلك على امتصاص الزيت واللمعان الزائد، وجعل مكياجك يدوم لفترة أطول.