"أعتذر لكل رجل إسرائيلي إذا أسأت له في الماضي"..داعية إماراتي يعتذر

اعتذر الداعية الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف، لكل رجل إسرائيلي قد أساء إليه في الماضي.

وقدم الداعية إعتذاره بسلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإنجليزية، يوم الاثنين.

قائلا "عندما رأيت بعض الفلسطينيين يحرقون علم بلدي بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل قررت أن أعتذر لكل رجل إسرائيلي إذا أسأت له في الماضي".

When I saw the flag of my country being burned by some Palestinians because of the peace treaty with Israel - I apologize to every Israeli man if you offended him in the past#UAEIsrael #Israel — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020

ليغرد مرة أخرى قائلا "إذا ولدت على أي دين، فسوف تدافع عنه. لا تحط من قدر دين الآخرين".

If you were born on any religion, you will defend it. Don’t demean the religion of others — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020

لينشر تغريدة أخرى وجهها لكل من السلطة الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد قائلا "السلطة الفلسطينية وحماس وفتح والجهاد - يتاجرون في القضية الفلسطينية منذ 70 عاما. لقد حان الوقت للسلام ووقف تجار الموت ولصوص الأموال والتبرعات".