إليسا تودع شركة "روتانا" برسالة مؤثرة 

يبدو أن قرار الفنانة اللبنانية، إليسا، بمغادرة شركة "روتانا" والإنتاج لنفسها أصبح نهائيا ومحسوما.

وذكرت مجلة "هي"، اليوم الثلاثاء، بأن إليسا صدمت جمهورها بوجود رسالة وداع منها لشركة "روتانا" على نسخ الألبوم الأخير لها "صاحبة رأي"، بعد طرحه في المتاجر بدبي.

يبدو أن قرار #إليسا بمغادرة شركة "روتانا" والإنتاج لنفسها أصبح نهائيًا ومحسومًا بعدما صدم جمهورها اليوم بوجود رسالة وداع منها للشركة على نسخ الألبوم في بعد طرحه في المتاجر بدبي. pic.twitter.com/jBSujPrUQi — مجلة هي (@hiamag) August 18, 2020

وتداول جمهور إليسا، اليوم، صورا من غلاف ألبوم "صاحبة رأي"، مرفقة بالغلاف رسالة وداع إلى شركة "روتانا"، وقالت إن ألبومها هو الأخير مع الشركة.

وشبهت الفنانة اللبنانية مغادرتها الشركة كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة.

ووجهت #إليسا الشكر إلى فريق عملها طوال السنوات الماضية في شركة روتانا.



▪فيديو.. إليسا تتلقى الإشادات على مواقفها بعد #انفجار_بيروت..أوقفت دعاية ألبومها وتساند المتطوعين في الشارع!: https://t.co/pqPmxvfNa7 pic.twitter.com/pD9BkH5LjM — مجلة هي (@hiamag) August 18, 2020

وقالت إليسا في رسالتها على الألبوم، إنها قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل، وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي يمر بها لبنان، ولكي تثبت أن لبنان مصدرا للسعادة والسلام للعالم.

ووجهت إليسا الشكر إلى فريق عملها طوال السنوات الماضية في شركة روتانا.