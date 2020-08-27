أخطر من العنصر البشري... "يوتيوب" تكشف ما يفعله الذكاء الاصطناعي بفيديوهاتها

كشفت شركة "يوتيوب"، أن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وقالت الشركة، إن الاتكال المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من العنصر البشري خلال مرحلة جائحة "كوفيد-19"، أدى إلى مضاعفة عدد مقاطع الفيديو المحذوفة في الربع الثاني من السنة الحالية، مقارنة بالفصل الأول، بحسب موقع "تك رادار".

وأضافت الشركة أنها حذفت 11.4 مليون مقطع فيديو بين أبريل/ نيسان ويونيو/ يونيو 2020، في حين كان عدد الفيديوهات التي حذفتها في الربع الأول من السنة 6.1 ملايين.

وأشارت "يوتيوب" إلى أنها أنها كانت مع بدء الأزمة الصحية أمام خيار اعتماد تطبيق أوسع لقواعد نظامها، أو الاكتفاء بتطبيق ضيّق.

وتابعت "فوفق الآلية المعتمدة خلال الأوقات الطبيعية، ترصد الخوارزميات المحتويات الإشكالية، وتتولى الفرق البشرية بعد ذلك تقييمها، وفي حال قررت حذفها من الموقع، يمكن لأصحاب الفيديوهات المحذوفة أن يستأنفوا القرار".

وقالت إنها أدركت أن "مراقبيها البشريين لن يتمكنوا من تأمين حجم العمل نفسه في الظروف الجديدة الناشئة عن الجائحة، فارتأت خيار التشدد في تطبيق المعايير".