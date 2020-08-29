"كوكاكولا" تعتزم تسريح 4 آلاف من عمالها

أعلنت إحدى أشهر شركات المشروبات الغازية "كوكا كولا"، يوم أمس الجمعة، عن تقديم عرض لـ4 آلاف موظف من أجل تقديم تعويضات لهم مقابل تقديم إستقالتهم.

الشركة انخفضت أسهمها بنسبة 13 في المئة في العام الحالي، نتيجة لجائحة "كورونا"، التي أدت لإغلاق الملاعب ودور السينما وغيرها من المناسبات التي تشهد تجمعا كبيرا، والتي تشكل نصف مبيعاتها.

لتتراجع الإيرادات بنسبة 28% في الربع الأخير للشركة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة أتلانتا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ABC News" الأسترالية، فإن الشركة تعمل على تقليل عدد قطاعات أعمالها من 17 إلى تسعة فقط.

وستكون الجولة الأولية من العروض إلى العاملين في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو من ذوي أحدث تاريخ توظيف في الأول من سبتمبر/أيلول 2017 أو قبله.

من المتوقع أن تتراوح المصروفات المتعلقة ببرامج إنهاء الخدمة بين 350 و550 مليون دولار.