منظمة الصحة العالمية تعلق إيجابيا على لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، اليوم الإثنين، عن امتنان المنظمة للجانب الروسي لتطويره لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال كلوغي عقب اجتماع مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو:

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.