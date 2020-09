وفاة زوجة وديع الصافي

View this post on Instagram

اتقدم من الزميلين انطوان و جورج الصافي اولاد العملاق *صخرةلبنان وديع الصافي* بوفاة والدتهما باصدق التعازي لخسارتهما والدتهما. رحمها الله من امن بي وان مات فسيحيا