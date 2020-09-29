هاري وميغان ينفيان مشاركتهما في مسلسل واقعي من إنتاج "نتفليكس"

رد الأمير البريطاني هنري تشارلز ألبرت ديفيد، المعروف باسم الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، على التقارير التي تحدثت عن مشاركتهما بمسلسل واقعي يسجل كل لحظة في تفاصيل حياتهما لمدة ثلاثة أشهر.

وقال متحدث باسم ميغان وهاري في تصريح نقلته صحيفة "الإندبندنت": "الدوق والدوقة (دوق ودوقة ساسكس) لا يشاركان في أي عروض واقعية".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل اتفقا على المشاركة في مسلسل واقعي على منصة "نتفليكس".

ونوهت الصحيفة إلى أن الكاميرات ستتبع الأمير وزوجته لمدة ثلاثة أشهر، ما سيتيح للناس فرصة متابعة كل تفاصيل حياة الزوجين وإعطائهم لمحة عنها، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن جميع الأعمال الخيرية التي يقومان بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري وميغان قد وقعا صفقة مع شركة "نتفليكس"، في مطلع الشهر الجاري بقيمة 112 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي)، بهدف إنتاج برامج ومسلسلات وأفلام وثائقية يشارك فيها الزوجان مع بعض برامج الأطفال أيضا.

وبينت الصحيفة، أن المسلسل الواقعي، الذي سيتم تصويره، سيركز في أغلب تفاصيله على أعمال الزوجين الخيرية وليس على تفاصيل حياتهما الخاصة "خلف الأبواب المغلقة" فقط.