تيم حسن يعلن موعد عرض "الهيبة الرد"

نشر الممثل السوري تيم حسن منذ ساعات البوستر الرسمي لمسلسل "الهيبة الردّ" عبر حسابه في "إنستغرام"، معلنًا أن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد عرض العمل.

من المقرّر أن يعرض العمل على منصة "شاهد vip" قبل عرضه على شاشة أم بي سي"mbc"، وعدد من المحطات الفضائية. وكما بات معلومًا أن البطلة التي ستقف أمام تيم في هذا الموسم هي الفنانة السورية ديما قندلفت، بالاضافة إلى انضمام الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى هذا الموسم.

من جهة ثانية، أقام تيم حسن دردشة مع محبيه عبر حسابه في "تويتر" بسبب غيابه الطويل عنهم، حيث كان وعدهم بلقاء إلكتروني ونفذ وعده، تيم حاول الرد على جميع الأسئلة التي وجهها المحبون له، ومن خلال إجاباته وعد تيم بعمل جديد في مصر، كما وصف مشاركة عادل كرم في مسلسل "الهيبة الردّ" معه بالرائعة.

وفي رد على اختياره لدور ما يحمل رسالة معينة أجاب: "بالعشر سنوات الاولى من ٢٠٠٠ ل ٢٠١٠ ذروة الدراما السورية خدوا رسايل قد مابدكم اعمال ثقيلة فكر و عمق وتقنية في حينها جيدة شو نتيجة الرسائل ؟". وعن قول إحدى المتابعات له بأنها تحبه بأدواره القديمة، قال تيم: "لكل من الناس دور يحبه ، طبيعة الحياة سعيد حتى ولو حب حدا مشهد واحد ، الطمع ضر مانفع".

كما وجه تيم تحية إلى الشعب التونسي حيث نشر صورة لكاسة شاي علق عليها: "تحية خاصة للتوانسة الحبايب هي كاسة شاي من تونس اثناء تصوير نص يوم تصويري".

تحية خاصة للتوانسة الحبايب هي كاسة شاي من تونس اثناء تصوير نص يوم تصويري😊 https://t.co/VTJw7bVMFg pic.twitter.com/bGRgZsB6CQ — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) September 29, 2020

كما تلقى تيم عددا من الفيديوهات المضحكة والفكاهية قام بارسالها جمهوره له كي يردّ عليهم، فما كان من تيم إلا أن استجاب لأكبر عدد ممكن من محبيه. وختم تيم الدردشة مع محبيه، قائلا: "الى اللقاء اتشرفت بالجميع شكرا على كل كلمة ونصيحة ورأي وتعليق تحياتي للجميع".