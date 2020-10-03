توقف تطبيق "تيليغرام" عن العمل 

توقف موقع "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي منذ قليل عن العمل.

موسكو - سبوتنيك. وأدى تعطل التطبيق إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى الموقع وتبادل الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو والرسائل.

وأبلغ مستخدمو التطبيق في عدد من البلدان، بما في ذلك روسيا، عن خلل في برنامج المراسلة بحسب موقع Downdetector الإلكتروني، الذي يراقب الانقطاعات في مواقع الإنترنت الشائعة.

يذكر أن تطبيق "تلغرام" أطلقه الروسي بافيل دوروف، مؤسس أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا، ويبلغ عدد مستخدمي "تلغرام" في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.