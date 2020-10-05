الإمارات تتفوق على أمريكا وبلد عربي يتذيل القائمة... تعرف على أقوى جوازات السفر في 2020

تصدرت نيوزيلندا مؤشر "غلوبال باسبورت إندكس" عن جوازات السفر العالمية لتحتل المرتبة الأولى عالميا، حيث يسمح جواز سفرها لحامله بالدخول إلى 129 بلدا دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة لدى الوصول إلى المطار.

ومع إغلاق العديد من دول العالم لحدودها بسبب تفشي فيروس "كورونا"، فإن الجواز النيوزيلندي لا يزال يحتل المرتبة الأولى.

وجاءت ألمانيا والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا وإيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا في المرتبة الثانية، لقُدرة حاملي جواز هذه البلدان الوصول إلى 128 وجهة دولية دون تأشيرة. بينما يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول 70 دولة.

واحتلت السويد وبلجيكا وفرنسا وفينلندا وإيطاليا وإسبانيا المرتبة الثالثة، ويحق لمواطني هذه الدول الأوروبية الدخول إلى 127 دولة حول العالم.

وشهدت القائمة تفوق جواز السفر الإماراتي على الأمريكي حيث حل في المرتبة الـ 13 بينما حل الأمريكي في المرتبة 21، بحسب موقع "غلوبال باسبورت إندكس".

وتذيل القائمة جواز السفر العراقي في المرتبة 75 عالميا وحل الجواز السوري في المرتبة الـ74.