إنجلترا... فيديو صادم لملثمين يعتدون بالضرب على شاب

تعرض شاب للضرب في مؤخرة رأسه قبل أن يصطدم بنافذة المتجر في هجوم غير مبرر من قبل عصابة في مركز بولرينغ للتسوق في برمنغهام.

تظهر اللقطات التي صورها أحد الأشخاص، شخصين يقتربان من رجل يقف بجانب متجر داخل مركز بولرينغ للتسوق في برمنغهام (إنكلترا). لم يلاحظ الشاب، الذي كان يتحدث إلى صديقته، أنه سيكون ضحية لاعتداء شرس، حسب مانشره موقع"dailymail".

شوهد أحد البلطجية وهو يلكم وجه الشاب قبل أن ينضم إليه صديقه في الهجوم. وحاولت صديقة الضحية في ذلك الوقت تهدئة المهاجمين ووقف القتال ولكن دون جدوى.

وسقطت بعض متعلقات الضحية على الأرض أثناء الهجوم بما في ذلك قناع وبطاقة مصرفية، ولايعرف مدى إصابات الضحية، ولا ما إذا كانت هناك اعتقالات.