باستخدام كاميرات حرارية... نوكيا تطور نظاما يكشف تلقائيا عن المصابين بكورونا

وذكرت رويترز أن النظام الذي طورته الشركة يستخدم الكاميرات الحرارية وتقنية تحليل الفيديو لحظة بلحظة لكشف الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا، ولا يرتدون قناع الوجه.

وكانت نوكيا قد بدأت منذ شهرين باستخدام النظام في مصنعها الواقع في مدينة تشيناي بالهند، وقد فحصت به أكثر من 200000 شخص في تلك المنشأة، التي أُغلقت لبعض الوقت للامتثال للوائح الهندية في أعقاب تفشي فيروس كورونا ، وتضم أكثر من 1000 موظف.

من جانبه صرح، أميت شاه رئيس قسم التحليلات وإنترنت الأشياء في شركة نوكيا، بأن "النظام يكتشف إن كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو لا يرتدي أقنعة الوجه، وينبه مركز العمليات".

وأضاف شاه: "تستخدم مصانع نوكيا ومراكز البحث والتطوير التابعة لها هذا النظام، كما أن هناك محادثات متقدمة بشأن نشر النظام في أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وعبر قطاعات مختلفة، مثل: المدارس، والمباني الحكومية".

وقالت شركة نوكيا: "إن بإمكان العملاء ترقية المنتج لإضافة ميزات أخرى، ويشمل ذلك: المراقبة التنبؤية، والصيانة الآلية، والتهديدات الأمنية".

يشار إلى أن النظام يأتي مع إعدادات الخصوصية الخاصة به حيث يمكن طمس صورة الوجوه للامتثال للوائح المحلية، وهو موضوع في مواقع مختلفة، ويغني عن وضع شخص في كل نقطة تفتيش.