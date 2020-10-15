سوريا... توقيف عصابة تمتهن تهريب الأشخاص لبلد مجاور

ونشرت وزارة الداخلية السورية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الخميس:

"بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في حمص عن وجود عصابة تمتهن تهريب الأشخاص خارج القطر بصورة غير مشروعة لقاء مكاسب مادية".

وأضافت: "وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص وهم المدعوون: ( محمد. ع ) و( رجب. ر ) و( علي . ي ) و( محمد. خ ) و( مهند . ط ) صودر منهم بندقية حربية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة تمتهن تهريب الأشخاص إلى بلد مجاور، حيث يقومون بإحضار الأشخاص المراد تهريبهم خارج القطر بالتنسيق مع أحد سائقي السيارات العامة المدعو ( محمد نظير . خ) والذي ألقي القبض عليه وتبين أنه يقوم بوضع هؤلاء الأشخاص في منزله ثم يقوم بنقلهم على دفعات على متن دراجات نارية يستقلها شخصين من أفراد العصابة لقاء مبلغ عشرين ألف ليرة سورية عن كل شخص".

وأردفت: "وقد بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتهريبهم حوالي ( 50 ) شخص، كما اعترف رئيس العصابة المدعو ( محمد .ع ) بإقدامه على احتجاز حرية مواطنين وتسليمهم لمجرم متواري، والذي قام بدوره بالتفاوض مع ذويهما وتركهما مقابل فدية مالية وقدرها / 500.000/ خمسمائة ألف ليرة سورية، كما اعترف رئيس العصابة بأنه يقوم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة" .

وجاء في المنشور: "تم حجز سيارتين الأولى نوع ( كيا سيراتو ) كانت العصابة تستخدمها في تهريب الأشخاص والثانية نوع ( شفروليه ) مركب عليها لوحة غير نظامية، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص" .