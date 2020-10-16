سيدة تجني 15 ألف جنيه إسترليني من بيع حليبها عبر الإنترنت

وبدأت جولي دينيس، المواطنة الامريكية من فلوريدا، ببيع حليب ثدييها بعد أن أنجبت طفلا في وقت سابق.

وقالت دينيس "لدي رحم جيد تماما وحليب جيد تماما، لذا يمكنني الاستفادة منهما جيدا"، وأضافت الأم لطفلين، بأنها تعاني من ضائقة مالية وتمكنت بهذه الطريقة من تحصيل 15 ألف جنيه إسترليني.

هذا وتبيع دينيس التي تعمل معلمة في مدرسة ابتدائية، الحليب مقابل 90 سنتا للأونصة، مضيفة بأن ماتحصله من أموال يقارن بوظيفة بدوام كامل، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتقوم دينيس بتعبئة الحليب في علب وأكياس خاصة باستخدام مضخة يتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل عملية تعبئة، كما ويتم حفظ الحليب في براد خاص ليحافظ على حرارته المناسبة لتقوم بإيصاله لاحقا للراغبين.