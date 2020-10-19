روبوتات البريد السريع وطائرات دون طيار تدخل الخدمة في روسيا تدريجيا

صرح أركادي دفوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو، لـ"سبوتنيك"، أن إدخال المركبات غير المأهولة والناقلات الآلية في روسيا سيتم بشكل تدريجي.

وأضاف دفوركوفيتش بأن الروس بدأوا يعتادون تدريجيا على مثل هذه الاختراعات، قائلا: "أعتقد أن هذه العملية (الانتقال إلى استخدام التقنيات المبتكرة) ستتم بشكل تدريجي، ولا ينبغي توقع انتقال سريع، نظرا لوجود فوارق دقيقة في كل من التنظيم وفيما يتعلق بذلك. بالطبع سوف تتطور التقنيات، وسيتم اختبارها بشكل يسمح بتسريع العملية وإنشاء اللوائح الصحيحة والعمل على جميع الإجراءات"، في تصريحات له بمنتدى موسكو الدولي "الابتكارات المفتوحة".

وتابع حاليا، يتم اختبار مركبات Yandex دون طيار في مركز سكولكوفو، لتقوم بنقل الركاب، بينما يقودها سائق. منذ أبريل/نيسان 2020، ظهر روبوت البريد السريع Yandex.Rover في المصنع، وهو يساعد في تسليم المستندات والطرود على أراضي مركز الابتكار.

وأضاف: "إذا كانت التقنيات الجديدة مناسبة، فسنقدمها إلى المركز. كما أشرت، نحن نختبر روبوت Yandex courier ، لكنه يتحرك ببطء حتى الآن. إذا كانت سرعة وجودة التسليم مماثلة للاختراعات التقليدية، كالدراجة أو سكوتر أو سيارة، سيحدث التنفيذ بسرعة كبيرة".