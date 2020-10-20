وفاة امرأة ثلاثينية بكورونا على متن طائرة

توفيت امرأة في الثلاثينات من عمرها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا على متن طائرة كانت على وشك الإقلاع من أريزونا إلى تكساس.

ولفظت المرأة، المقيمة في مدينة غارلاند بولاية تكساس الأمريكية أنفاسها الأخيرة، بينما كانت الطائرة لا تزال على مدرج المطار في أريزونا، بحسب ما نقله موقع "بزفيد نيوز"، عن مسؤولة في مقاطعة دالاس.

وأشارت التقارير إلى أن المسافرة عانت من صعوبة في التنفس بعد أن جلست على كرسيها في الطائرة، وجرى على الفور إعطاؤها جرعات أوكسجين.

وذكر الموقع أن الحادثة التي جرى الكشف عنها مساء أمس الاثنين، وقعت في 25 يوليو/تموز الماضي، لكن لم يتم إبلاغ السلطات المختصة على أنها حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلا قبل أيام معدودة، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وتؤكد وفاة المرأة الثلاثينية أن فيروس كورونا يشكل خطرا على جميع الأعمار، وليس على المتقدمين في العمر فقط.