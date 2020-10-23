بالفيديو...الأغنام تغزو بريطانيا

اندلعت الفوضى، في وقت سابق اليوم، حيث تسبب أكثر من 300 رأس من الأغنام في توقف حركة المرور في بلدة صغيرة في يوركشاير ديلز.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه ما لا يقل عن 300 رأس من الأغنام في منظر فريد، حيث ساق الرعاة قطعانهم من الأغنام والماعز في قلب البلدة، مارين بمسارات قديمة للهجرة السنوية.

300 sheep invade small North Yorkshire town pic.twitter.com/lKBHPp2Mfj — The Independent (@Independent) October 23, 2020

والجدير بالذكر أن من العادات التقليدية القديمة التي تشهدها هذه البلدة البريطانية ما يسمى بالهجرة السنوية، حيث يتم "رعي الأغنام إلى الأراضي المنخفضة خلال فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة"، وهذا دليل على الانتقال إلى الموسم الشتوي.