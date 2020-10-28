تسجيل
14:52 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فواكه مجففة

    تعرفوا على فوائد الفواكه المجففة... للحامل

    © Photo / pinterest
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1047000539_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_8582d093ce531029d58153eb47e588cd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202010281047000453-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%81%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84/

    الفواكه المجففة تعد من لوازم التغذية السليمة للحامل والتي لها أهميتها طوال أشهر الحمل، والنظام الغذائي الذي تتبعه الحامل في هذه الفترة مفيد ونافع جدا لصحة الطفل منذ أن كان جنينا وحتى بعد ولادته.

    من المعروف أيضا أن الفواكه المجففة غنية بالمغذيات التي يحتاجها طفلك الذي لم يولد بعد، لما تضمه من فيتامينات ومعادن، ولكن هناك محاذير أيضا. حسب دراسات لخبراء التغذية ومتخصصين بصحة العائلة.

    وقد عرفت الدراسات البحثية الفواكه المجففة هي: "الفاكهة التي يتم إزالة معظم كمية الماء الموجودة داخلها من خلال طرق التجفيف، مما يسبب انكماش الفاكهة وبالتالي يصغر حجمها، وتمتلك الفواكه المجففة كمية كبيرة من الطاقة، ويمكن حفظها لفترات أطول بكثير من الفاكهة الطازجة، لذا فإنه من السهل الحصول عليها كوجبة خفيفة، إضافة إلى أنها تمتلك كمية أكبر من الألياف، ومضادات الأكسدة، مقارنة بالفاكهة الطازجة". وفق دراسة منشورة على موقع "خبرني".

    وتعد الفاكهة المجففة من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة؛ لاحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل المعادن، والفيتامينات، والإنزيمات، كما تحمي الجسم من العديد من المشاكل الصحية.

    وتعتبر الألياف واحدة من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل، والتي توفرها الفواكه المجففة، حيث إن التغيرات الهرمونية في الحمل تؤدي إلى الإمساك، وما يزيد المشكلة تفاقما هو تناول مكملات الحديد، من هنا يساهم النظام الغذائي الغني بالألياف بتحريك الأمعاء وحل هذه المشكلة.
    "الزبيب والتين المجفف والمشمش من أكثر الأصناف شيوعا، التي تعد من الوجبات الخفيفة الصحية خلال فترة الحمل".

    ويأتي بعدها التمر والبرقوق المجفف: يحتوي البرقوق المجفف على كمية أكبر من العناصر الغذائية مقارنة بالبرقوق الطازج، باستثناء بعض الفيتامينات، فهو يحتوي على نسب عالية من الحديد، والألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وكغيره من الفواكه المجففة فإنه يوفر كميات عالية من السكريات والسعرات الحرارية، ويساعد على التخفيف من الإمساك.

    وتوصي الدراسة بنتيجة مفادها، "يمكن للحامل تناول الفواكه المجففة كجزءٍ من النظام الغذائي الصحي، ولكن من المهم الانتباه إلى أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ولا تحتوي على الماء مثل الفاكهة الطازجة، هي قد لا تساعد في عملية الهضم، لذا يجب على السيدات في فترة الحمل تناول الفاكهة المجففة باعتدال وتجنب تناول الفاكهة المغلفة بالسكر، لا ينصح بتناول أكثر من حصة واحدة منها في كل مرة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان زقاق شجر الباوباب، للمصور الروسي دميتري أرخيبوف، الذي دخل ضمن قائمة توب 50 صورة من بيئة البناء المفتوحة في مسابقة جائزة إبسون بانو للتصوير البنورامي الدولية
    بانوراما تحبس الأنفاس... جوائز إبسون بانو الدولية للتصوير البانورامي لعام 2020
    الغيرة من القوة العسكرية الأمريكية
    الجميع يغار من القوة العسكرية الأمريكية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوربية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوروبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك