السعودية...لأول مرة عرض أزياء في مكان مفتوح على شاطئ البحر الأحمر

شهدت مدينة ينبع غربي السعودية على ساحل البحر الأحمر، أول عرض أزياء في مكان مفتوح في المملكة، بعد عامين من إقامة عرض في العاصمة الرياض خصص الحضور فيه للنساء فقط.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن عرض أزياء أقيم بمشاركة 300 شخصية، جلهم من السعوديات أقيم على شواطئ "جزيرة الرأس الأبيض" في ينبع، وظهرت المشاركات بالعرض دون حجاب، وبلباس فضفاض وطويل.

رغم أن أسبوع الموضة بالرياض كان مخصصاً للسيدات فقط وتم منع نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على خصوصية الحضور فإنه حصل على تغطيات مهمة في أغلب وسائل الإعلام العالميةhttps://t.co/K6jgmpMlaL pic.twitter.com/YnuAycqneZ — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) October 27, 2020

وهذا هو العرض الأول في مكان مفتوح في السعودية، علما أن العام 2018 شهد إقامة عرض أزياء مغلق في الرياض، في "أسبوع الموضة".