العلماء يبتكرون جسما مضادا لمحاربة السمنة

وشملت الدراسة العلمية للعلماء الأمريكيين 60 شخصا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تم إعطاء أحدهما الدواء الحقيقي، والآخر تم إعطاؤه دواء وهميا. وفق موقع "tvzvezda".

Ученые создали антитело для борьбы с ожирениемhttps://t.co/1o0iIG1LDv pic.twitter.com/xnbHyTMu7r — Новости обо всём ☕ (@newsaeru) November 2, 2020

ونشرت نتائج البحث في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" في الولايات المتحدة الأمريكية، واتضح أن حقنة واحدة من جسم مضاد في الجسم تسبب تأثيرا لمدة 60 يوما. لاحظ العلماء فقدان وزن 1.2 كيلوغرام في الأشخاص مقارنة بـ 0.28 كيلوغرام في مجموعة الدواء الوهمي.

"كان لحقنة واحدة من الجسم المضاد تأثير يستمر 60 يوما".

وتناول المشاركون في الدراسة نظاما غذائيا متوازنا من السعرات الحرارية، بينما لاحظوا رفض الأطعمة الغنية بالسكر. وبعد أسبوع من تناول الدواء، انخفض تناول الكربوهيدرات لديهم. وسيتم استئناف اختبارات الجسم المضاد، لكن في الوقت الحالي، لاحظ العلماء قدرته على تغيير عادات الأكل، وكذلك محاربة الخلل الأيضي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.