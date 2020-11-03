بالفيديو... مشاهد مؤلمة واستغاثات... سيول دمشق

تشهد العاصمة السورية، دمشق، حالة من عدم الاستقرار الجوي المتأثر بالمناخ العام المسيطر على المنطقة، حيث انخفضت درجات الحرارة في المنطقة وترافقت بتيارات باردة في طبقات الجو متزامنة مع وصول هذه التيارات باندفاع رطوبة مدارية... وفق وكالة "سانا".

وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة السورية دمشق، وريفها، سيولا جارفة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في القطاع الصناعي، فضلا عن وقوع حوادث سير خطيرة. فقد هطلت أمطار غزيرة على دمشق خلال الأيام الماضية وصلت في حي المزة إلى 42 ملم، ما أحدث سيولا سدت الأنفاق والأقبية تحت الأرض، وعطلت حركة العاصمة وعدة مدن في ريفها، وسط عدم قدرة الصرف الصحي على استيعاب الكميات الهائلة من المياه. وتداول نشطاء على "فيسبوك" ووسائل التواصل الاجتماعي حجم الأضرار التي تسببت بها السيول وشكاوي الأهالي من قلة الخدمات وطالبوا المعنيين بإصلاحات سريعة.