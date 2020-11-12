عطل يضرب "يوتيوب" عالميا... والشركة: نعمل على إصلاحه

قالت شركة يوتيوب في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إنها تعمل على إصلاح خطأ على منصتها.

وقالت يوتيوب في تغريدة عبر موقع تويتر "فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها. سنوافيكم هنا بأي تطورات".

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates. — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020

وقال موقع Downdetector الإلكتروني الذي يرصد أعطال مواقع الإنترنت، إن العطل أثر على حوالي 250 ألف مستخدم.