10 معلومات عن الاحتفال بيوم الطفل العالمي

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل" باليوم العالمي للطفل الذي يوافق يوم الـ20 من نوفمبر في كل عام.

واستبدل "غوغل" شعاره المعتاد على واجهته بصورة كرتونية لأطفال يحتفلون ويلعبون، بغية تصوير حق الأطفال فى الاستمتاع والبهجة خلال مرحلة طفولتهم.

ويحتفل العالم بهذا اليوم لإبراز أهمية التوعية بحقوق الطفل ودور المجتمعات في حماية الأطفال، وكذلك تكاتف المنظمات الدولية لتحقيق تلك الأهداف، بحسب تقرير لموقع "تايم بليتين".

وكشف التقرير معلومات عن تاريخ الاحتفال بيوم الطفل، وأبرزها:

1 - أطلقت الأمم المتحدة الاحتفال كتوصية في عام 1949 للاحتفال بـ"يوم الطفل العالمي" أو "Children’s Day"، وذلك يوم 20 نوفمبر من كل عام، بناء على مطالبات الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي وذلك أثناء المؤتمر الذي أقيم فى باريس.

2 - حددت المنظمة رسميا في عام 1954، يوم 20 نوفمبر، للاحتفال بيوم الطفل العالمي في كل عام.

Let’s go! Today is World Children’s Day! 💙 A day to think about how we want to reimagine a safer, greener world #ForEveryChild. Join me and @UNICEF_EAPRO @UNICEF @unicefkorea on this wonderful day, and share your ideas for a better future for all. 💙 pic.twitter.com/IzzMp44Pcz — Siwon Choi (@siwonchoi) November 20, 2020

3 - 20 نوفمبر هو نفس اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، في عام 1959.

4 - وفي نفس اليوم في عام 1989، وقعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

5 - منذ عام 1990، يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذكرى السنوية للتاريخ الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

6 - السبب الرئيسي من وجود اليوم العالمي للطفل هو التأكيد لدول العالم أجمع على ضرورة الانتباه لتحقيق رفاهية الأطفال في كل مكان، والتعاون والتضامن بينها لتكون قادرة على الالتزام بعهدها تجاه الأجيال القادمة.

Happy World Children's Day! As we celebrate this event, may we never forget that it is our duty now to support our children's needs and rights and provide them with a safe environment where they can grow and become the future nation builders that they are. pic.twitter.com/NR3Xp3MHma — UST Volunteers for UNICEF (@ustunicef) November 20, 2020

7- تسعى الأمم المتحدة من إقرار يوم الطفل، إلى تعزيز دور الآباء، والأمهات، والمعلمين، والممرضين، والشركات، والإعلاميين، وجميع شرائح المجتمع من كافة المراحل العمرية.

8 - الهدف من الاحتفال بهذه المناسبة هو الحفاظ على حقوق الأطفال فى العيش فى بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم فى العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية.

9 - في هذا اليوم تقوم منظمة اليونيسف بإطلاق العديد من الفعاليات المميزة ابتهاجا بالأطفال فى كافة أنحاء العالم.

10 - تحتفل به الدول العربية أيضا مع وجود بعض التحفظات والاعتراضات بشأن حرية المعتقدات، وفقا لموقع "الجمهورية أون لاين" المصري.