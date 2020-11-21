ألمانيا: اعتقال طبيب بتهمة إنهاء حياة مريضين بكورونا "ليضع حدا لمعاناتهما"

قالت الشرطة الألمانية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل بحق طبيب كبير في مدينة إيسن غربي البلاد، بعد وفاة مريضين بفيروس كورونا كانت حالتهما حرجة.

وذكرت شرطة المدينة، أمس، أن الطبيب (44 عاما) يعمل في مستشفى إيسن الجامعي منذ فبراير/شباط، ويشتبه في قيامه بقتل رجلين عمرهما 47 و50 عاما، كانا في العناية المركزة، بعد تدهور حالتهما بسبب مرض "كوفيد-19". وفق موقع "merkur.de".

وأضافت الشرطة أن الطبيب اعتقل يوم، الأربعاء الماضي، واعترف بإحدى عمليتي القتل، وقال أنه:

" أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة ".

Oberarzt des Essener #Uniklinikums wegen Verdachts des Totschlages festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen Weitere Infos unter 👉 https://t.co/R0wOqBrEOv — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) November 20, 2020

وفي التقرير الأول للشرطة قيل إن:

"طبيبا كبيرا في مستشفى الجامعة في إيسن قتل اثنين من مرضى كورونا ،عن طريق حقن عقارات مخدرة".

وأعلنت شرطة إيسن في بيان صحفي أن: "الطبيب تم اعتقاله، ويحقق مكتب المدعي العام الآن في قضيتي قتل متورط بها الطبيب البالغ من العمر 44 عاما".

وقالت الشرطة أن الطبيب متورط بإعطاء رجلين مصابين بأمراض خطيرة عن عمد وبشكل غير قانوني دواء "أدى إلى وفاتهما على الفور". وتابعت الشرطة قائلة:

" كان كلا المريضين في وحدة العناية المركزة لكورونا لكبار الأطباء وكانا في حالة صحية حرجة للغاية قبل وفاتهما ".

Ein Arzt der @UniklinikEssen wurde wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen. Er soll zwei todkranken Männern Medikamente gegeben haben, die sofort zu ihrem Tod führten. Er habe das Leiden beenden wollen, sagte er laut Ermittlern zu einem der Fälle. https://t.co/iPE8htgzzT — WDR aktuell (@WDRaktuell) November 20, 2020

الجدير بالذكر أن، الرجال المتوفيين يبلغون من العمر 47 و 50 عاما ويقال إنهم ماتوا يومي 13 و 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 . ومن ثم تم احتجاز الطبيب المشتبه به بعد يوم واحد من الوفاة الثانية.