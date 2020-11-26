الولايات المتحدة الأمريكية تسجل أكبر حصيلة وفيات كورونا في يوم واحد

في حصيلة يومية من الوفيات هي الأعلى في البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، سجلت الولايات المتحدة، يوم أمس، أكثر من 2400 وفاة خلال 24 ساعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ونحو 200 ألف إصابة جديدة.

وأفادت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، بأن الولايات المتحدة سجلت الأربعاء وفاة أكثر من 2400 شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من ستة أشهر. نقلا عن"washingtonpost".

Coronavirus live updates: California, Texas set nationwide records for new infections in a single day https://t.co/TAuxG2Y9pz — COVID19 (@V2019N) November 26, 2020

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" أنه بين الساعة 20:30 من مساء الثلاثاء والساعة 20:30 من مساء الأربعاء (فجر اليوم الخميس) سجلت الولايات المتحدة 2439 حالة وفاة ونحو 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس.