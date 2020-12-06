إيطاليا تتخذ خطوة تتعلق بتهريب المهاجرين إلى أوروبا بمبالغ كبيرة

تمكنت السلطات الإيطالية من توقيف عددا من الأشخاص المشتبه بهم بتهريب المهاجرين إلى أوروبا مقابل مبالغ مادية تصل إلى 7300 دولار للشخص الواحد.

وبحسب وكالة "بي بي سي"، بلغ عدد الموقوفين في القضية 19 مشتبها به في إدارة تشكيل عصابي "يهرّب مهاجرين" إلى أوروبا.

ونقلت الوكالة عن الشرطة الإيطالية تأكيدها أنه بين الموقوفين يوجد أكراد عراقيون، وفأفغان، وإيطاليون.

وأشارت تقارير أن المهربين ينقلون مهاجرين من دول مثل أفغانستان، والعراق، وباكستان إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا الشمالية.

ولفتت الشرطة الإيطالية إلى أن التحقيقات أكدت وجود علاقة بين المشتبه بهم و مهربين في كل من تركيا واليونان.

ووفقا للوكالة، بدأت الشرطة الإيطالية بمتابعة المجموعة المشتبه بها منذ عام 2018 مع بدء وصول سفن تقلّ مهاجرين إلى مدينة سرقوسة على الساحل الجنوبي لجزيرة صقلية.

وبحسب الشرطة، فإن كل مهاجر اضطر لدفع حوالي 7,300 دولار.

وقالت النيابة إنه كان يتم نقل المهاجرين من تركيا واليونان إلى إيطاليا عبر مراكب شراعية مؤجرة أو مسروقة، وإنّ مَن تولوا مهمة قيادة تلك المراكب تلقوا مقابل ذلك مبالغ تناهز الـ 1,200 دولار.

وبعد وصول المهاجرين إلى إيطاليا، يكون عليهم إمّا متابعة رحلتهم صوب أوروبا الشمالية، أو البقاء في إيطاليا إذا أتيح لهم هذا الخيار.