الموت يغيب لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي السابق أمين دابو

توفي لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي السابق أمين دابو، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض، عن عمر 69 سنة، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله أحد المستشفيات في حالة حرجة.

ويعود سبب وفاة اللاعب، أمين دابو، إلى جلطة تعرض لها قبل عدة أيام، وذلك إثر الحزن على موت زوجته التي توفيت مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفقا لجريدة "سما الفلسطينية".

كما نعت وزارة الرياضة السعودية اللاعب الراحل، قائلة: "تتقدم وزارة الرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد أمين دابو، لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي سابقا الذي وافته المنية اليوم".

تتقدم وزارة الرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد أمين دابو لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي سابقاً والذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان — وزارة الرياضة (@gsaksa) December 9, 2020

ونعى النادي الأهلي السعودي وعدد من الأندية العربية، اللاعب الراحل أمين دابو، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين السعوديين في جيل السبعينات والثمانينات.

كما نشرالنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تغريدة قال فيها: "ورحل أحد أساطير النادي الأهلي".

وولد أمين محمد الأمين دابو، لأب سنغالي وأم مصرية في حي شبرا في القاهرة، يوم 3 ديسمبر/كانون الأول عام 1951، وارتبط بكرة القدم منذ الصغر. وسجل دابو ظهورا مع الأهلي في 202 مباراة بمختلف البطولات الرسمية والودية، كما شارك في 22 مباراة رسمية مع منتخب السعودية.

ويعد أمين دابو، الملقب بـ"ثعلب الكرة السعودية"، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية. حيث بدأ مسيرته الرياضية، ضمن فرق الأحياء في القاهرة، وارتدى قميص النادي الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل للنادي الأهلي السعودي، وحصل على الجنسية السعودية وأصبح أحد أعمدة المنتخب السعودي وشارك في تصفيات كأس العالم 1982، إلى أن أصبح أحد أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية.