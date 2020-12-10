دعاوى قضائية جديدة يواجهها زوكربيرغ تهدد "فيسبوك"

أصبحت شركة "فيسبوك" ثاني شركة تكنولوجية كبيرة تواجه تحديا قانونيا كبيرا هذا العام، بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، يوم أمس، دعوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة إن الأخيرة استخدمت استراتيجية "الشراء أو السحق" لاقتناص المنافسين الأكبر وإبعاد المنافسين الأصغر في السوق، وفقا لوكالة "رويترز".

قد تضطر شركة "فيسبوك" إلى بيع أصولها الثمينة "واتسآب" و"إنستغرام"، بعد أن رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضدها. وإلى غاية الآن، رفعت كل ولاية أمريكية تقريبا دعاوى قضائية ضد شركة "فيسبوك" في إجراء قانوني لمكافحة احتكار سوق المنافسة، قائلة إن الصفقات غير عادلة وأضرت المستهلكين في النهاية.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، في يوليو/ تموز الماضي، إن "فيسبوك" سيحارب لمواجهة خطر فصل الشركة، ووصفه بـ"التهديد الوجودي".

فيما صرحت المدعي العام في ولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بأنه "منذ ما يقرب من عقد من الزمان، استخدم "فيسبوك" هيمنته وقوته الاحتكارية لسحق المنافسين الأصغر، والقضاء على المنافسة، وكل ذلك على حساب المستخدمين العاديين".

وتابعت: إن "الشركة استحوذت على منافسين قبل أن يهددوا هيمنة الشركة، وستتعاون الولايات مع لجنة التجارة الفيدرالية في هذه الدعاوى القضائية".

وفي وقت سابق، قامت وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية أيضا، ضد شركة "Alphabet Inc" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متهمة الشركة التي تبلغ تكلفتها تريليون دولار، باستخدام قوتها السوقية لصد المنافسين.