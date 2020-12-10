عطل فني مفاجئ يضرب "فيسبوك ماسنجر"

وكشف موقع "داون ديتكتور" الأمريكي، أن الآلاف من مستخدمي تطبيق "فيسبوك ماسنجر" غير قادرين على استخدام التطبيق.
وأضاف أن نحو 2400 مستخدم تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، يشكون كل دقيقة من عدم القدرة على تسجيل الدخول أو إرسال الرسائل النصية أو استقبال المكالمات بواسطة تطبيق المراسلة الشهير.
@messenger Right now messenger is down. Please fix this. I need messenger now..........— Teo (@Teo84540258) December 10, 2020
وأوضح أن معظم المشكلات في أوروبا مع تأثر بعض دول العالم بهذا الخلل، مشيرا إلى أن أكبر الدول المتأثرة هي بولندا.
وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بأن موقع "تويتر" يمتلئ الآن بالشكاوى من تعطل "ماسنجر".
MESSENGER IS DOWN WE ARE CURRENTLY DOING OUR GROUP WORK!!!!!!!— m (@httpxyanie) December 10, 2020
وأكد المستخدمون أن الرسائل لا يتم إرسالها، وهذه المشكلة مستمرة منذ أكثر من ساعة.
ولم تصدر شركة "فيسبوك" حتى الآن أي بيان حول الخلل الذي تعرض له التطبيق أو أسبابه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)