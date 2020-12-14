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    أمريكة تحصل على لقاح فايزر

    كيف تعرف أنواع الحساسية التي تمنع تلقي لقاح كورونا

    © REUTERS / RUSSELL CHEYNE
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    كشف ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عن كيفية معرفة أنواع الحساسية التي تحظر على المصابين بها تلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

    وقال هان في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الأمريكيين الذين يعانون من الحساسية ينبغي لهم قراءة ملصق منتج اللقاح على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتحقق من وجود أي مكونات قد تسبب رد فعل تحسسي.

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    وقال مقدم البرنامج إن هناك الملايين من الأمريكيين يعانون من أنواع مختلفة من الحساسية مثل حساسية غبار اللوز وحساسية القطط وحساسية البنسلين، وتوجه بسؤال عن أنواع الحساسية التي تمنع من أخذ اللقاح في المرحلة الحالية.

    أوضح مفوض إدارة الدواء والغذاء، أن شروط استخدام اللقاح تنص على أنه إذا كان لديك حساسية من أي مكون من مكونات لقاح فايزر- بيونتك فيجب ألا تحصل عليه، كما نوه إلى أن الإدارة قالت إن البيئة والأماكن التي يتم فيها إعطاء اللقاحات يجب أن تحتوي على الأدوات اللازمة في حالة إصابة شخص ما بردة فعل تحسسية.

    وعاد المذيع للسؤال عن كيفية الاطلاع على قائمة مكونات لقاح فايز -بيونتك، حتى يتسنى للناس معرفة ما إذا كانوا يعانون من حساسية تجاهها أم لا.

    فقال هان إنه يحث المرضى ومقدمي الخدمة على قراءة ملصق المنتج الخاص باللقاح وكذلك شروك الاستخدام وخطاب التفويض، ومن الممكن أن يجدها عامة الناس على الموقع الإلكتروني لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA".

    وفي وقت سابق، اختبرت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، في دراسة عالمية شملت أكثر من 40 ألف متطوع إما للحصول على جرعتين من لقاحها أو جرعتين من حقن الدواء الوهمي.

    ومع ذلك، شعر معظم المتطوعين الذين شكلت أجسادهم مناعة ضد الفيروس، بآثار جانبية مؤقتة، بعد وقت قصير من تلقي التطعيم، بما في ذلك التعب والصداع والألم في موقع الحقن، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

    وقال الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما إنهم شعروا بآثار جانبية أكثر من المتطوعين الأكبر سنا، لكن هذه الآثار الجانبية كانت أمرا متوقعا، وعادة ما تظهر في غضون يومين من تلقي جرعة وتستمر لمدة يوم أو يومين فقط في المتوسط.

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