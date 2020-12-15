"شاومي" الصينية تطرح النسخة الجديدة من هاتف ريدمي كي 40

لقد مرت فترة من الوقت منذ أن سمعنا عن التسريبات الجديدة من سلسلة هواتف ريدمي كي 40 (Redmi K40)، التابعة للشركة الصينية "شاومي"، وهذه مجموعة من اللقطات الحية التي تعرض تصميم الهاتف.

حسب موقع "جي إس أم آي رينا"، يمكن أن يكون هاتف فانيليا كي 40، وسيعرض في الأيام المقبلة حتما. ويوجد في اللوحة الأمامية للهاتف الكاميرا، حيث تخفي بشكل استراتيجي نهاية الجزء الخلفي وإطار الهاتف.

Xiaomi Redmi K40 surfaces in a set of live images https://t.co/sHZvUCfwHN pic.twitter.com/XjDMzLS6hp — ONES_Gadget (@ONES_Gadget) December 15, 2020

يمكننا أن نرى أن كي 40، ستتبنى ثقبا مركزيا لكاميرا الصور الشخصية من الأمام، بينما تمت إعادة تشغيل وحدة الكاميرا بالكامل وتم وضعه في الزاوية العلوية اليسرى ويضم أربعة أجهزة استشعار.

بالانتقال إلى الجانب، يوجد بطاقة SIM على اليسار مع منفذ USB-C وشبكة مكبر الصوت ومقبس الصوت مقاس 3.5 مم في الجزء السفلي من الهاتف.