فيديو نادر... هكذا رد محمد منير على سؤال المذيع: عمرو دياب أفضل منك؟

انتشر مقطع فيديو قديم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمقابلة تلفزيونية للمطرب محمد منير، مع الإعلامي محمود سعد.

وخلال المقابلة التي أذعيت عبر قناة "دريم" المصرية، تحدث المذيع محمود سعد عن المنافسة بين منير والمطرب عمرو دياب الذي يعتبره الناقد طارق الشناوي المتصدر للمطربين في مصر.

وردّ منير بأن "عمرو دياب واحد من القلائل المجتهدين في عالم الأغنية، وصاحب بصمة وطريقة أداء، إلى جانب تمتعه بقاعدة جماهيرية كبيرة، لكن الزمن المعاصر أصبح يتسع لوجود العديد من المطربين في صدارة المشهد الغنائي".

وتابع منير أن "الأمر غير مرتبط بشخص عمرو دياب، لكن شعبان عبد الرحيم متصدر وحكيم متصدر ومحمد فؤاد ومحمد الحلو كذلك متصدرين، وذلك بسبب وجود اختلاف وتنوع في الأشكال الموسيقية التي يحبها الجمهور، بسبب الانفتاح على العالم ودخول العديد من المناهج الموسيقية إلى صناعة الأغنية والتي تسمح بتعدد الأذواق".

وأضاف أن "كل مطرب يجتهد ويركز في طريقه سوف يصل إلى الصدارة، وأن الزمن الحالي يختلف عن التوقيت الذي تصدر فيه عبد الحليم حافظ وأم كلثوم المشهد الغنائي، بسبب الاعتماد في ذلك التوقيت على ذوق فني واحد اتبعه جميع الفنانين".

وأشار محمد منير إلى أن في ذلك الزمن لم يكن هناك من يقول إن مطربه المفضل هو عبد الحليم حافظ وألفيس بريسلي، لكن الآن أصبح للجمهور أذواق متعددة ومختلفة.

وأوضح منير أنه يهتم بالجمع بين الفكرة والشكل الفني لكي ينجح، ولو لم يصبح قادرا أن يفعل ذلك ربما يكون عليه الاعتزال، لأنه يجب أن يفكر في إسعاد الجمهور، وهو يرى نفسه واحدا من الفنانين الذين يسعدوهم.