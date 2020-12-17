"هل العين هي السبب"؟... وزير الصحة الكويتي يعلق على إصابته بكسر في الكتف

رد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح على سؤال "مازح" حول ما إن كانت "العين" قد أصابته، إثر تعرضه لكسر بالكتف في موقع لا يمكن تجبيره.

ووقع الحادث قبل أيام بعد تعثر الوزير ما تسبب في كسر بسيط في كتفه لكنه في موقع لا يمكن تجبيره، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وحدثت الإصابة قبل أداء الوزراء اليمين أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الإثنين الماضي.

لكن ومع تزايد الآلام راجع الوزير المستشفى أمس ليتبين أن التعثّر تسبب له بكسر في أعلى الكتف.

وردا على سؤال مازح حول ما إن كانت "العين" قد أصابته هو ووكيل الوزارة مصطفى رضا الذي تبين إصابته قبل أيام بفيروس كورونا، ضحك الوزير وقال "الحمد لله".

وفي اتصال آخر مع صحيفة "القبس"، قال وزير الصحة الكويتي "كل شيء بخير ومستمرون في العمل"، مضيفا أن "الألم بسبب الكسر موجود"، لكنه لن يأخذ إجازة.