سويسرا تصوت لصالح زواج المثليين

صوّت المشرعون السويسريون اليوم الجمعة لإضفاء الشرعية على زواج المثليين والسماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بشكل قانوني.

ونقلت "رويترز" عن نشطاء اعتبارهم أن هذه الخطوة تعتبر "خطوة كبيرة لحقوق مجتمع الميم في البلاد".

ومن المرجح وفقا للوكالة أن يخضع قانون زواج المثليين للاختبار في استفتاء على مستوى البلاد العام المقبل قبل أن يدخل حيز التنفيذ، لكن نشطاء حقوقيين قالوا إنهم يتوقعون أن يؤمن الدعم الشعبي له.

وقالت منظمة "الزواج من أجل الجميع" على موقعها على الإنترنت: "هذا ليس فقط علامة فارقة في النضال من أجل حقوق المثليين السويسريين، ولكنه أيضًا انتصار مهم لكرامتهم وقبولهم وإدماجهم في المجتمع".

وقالت الوكالة أن سويسرا كانت متخلفة عن أجزاء أخرى من أوروبا الغربية فيما يتعلق بحقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا، حيث تميل المؤسسات السياسية إلى أن تكون أكثر تحفظًا من الجمهور.

وتم تمرير قانون يحمي المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي من التمييز في وقت سابق من هذا العام فقط.

بموجب التشريع الذي وافق عليه البرلمان يوم الجمعة، سيتمكن الأشخاص المتحولين جنسيا من تغيير جنسهم في وثائق الهوية من خلال إصدار إعلان في مكاتب السجل المدني.

من شأن ذلك أن يجعل سويسرا الدولة الأوروبية الثامنة التي تسمح للأشخاص المتحولين جنسيًا بتغيير جنسهم بشكل قانوني دون تدخل طبيب أو محكمة، فيما يُعرف باسم "الهوية الذاتية".