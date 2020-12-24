للمرة الثانية... حساب "البابا فرنسيس" يضع علامة إعجاب على صورة لعارضة أزياء

تناقل عدد من وسائل الإعلام إعجاب حساب البابا فرانسيس على إنستغرام بصورة عارضة أزياء مرة أخرى وهي ترتدي ملابس مثيرة، بعد أسابيع من بدء الفاتيكان تحقيقًا في حادثة مماثلة تتضمن صورة لعارضة أزياء برازيلية.

فبحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن حساب البابا فرانسيس الرسمي قد سجل إعجابه بصورة العارضة "مارغو فوكس".

وعلقت العارضة مارغو فوكس على الحدث بتغريدة جاء فيها: "البابا فرانسيس أُعجب بصورتي، وهذا يعني أنني ذاهبة إلى الجنة".

the pope liked my picture that means i’m going to heaven 😌 — Margot 🦊 (@margot_foxx) December 22, 2020

وتعرض البابا فرنسيس لموقف محرج في وقت سابق، عندما أبدى الحساب الخاص به إعجابه بإحدى صور عارضة الأزياء البرازيلية ناتاليا غاريبوتو، وهي ترتدي أزياء مثيرة.

وأعرب عدد كبير من المستخدمين عن استغرابهم من أعجاب بابا الفاتيكان بمثل تلك الصور.

​وقال الفاتيكان إنه يسعى للحصول على تفسيرات من "إنستغرام" بعد أن أعجب الحساب الرسمي للبابا فرانسيس بصورة لعارضة برازيلية ترتدي ملابس ضيقة.

يدير فريق من الأشخاص حسابات البابا المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم الفاتيكان لصحيفة الغارديان: "يمكننا استبعاد أن" الأعجاب جاء من الكرسي الرسولي، وقد تحولنا إلى إنستغرام للحصول على تفسيرات".