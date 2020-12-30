تسريبات تكشف شكل ومواصفات هاتف سامسونغ المنتظر "غالاكسي إس 21"... صور

كشفت تسريبات حديثة، تصميم ومواصفات هاتف سامسونغ المنتظر "غالاكسي إس 21"، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنه في 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وانتشرت صور للهاتف الجديد، عبر موقع "تويتر"، والتي استعرضت تصميم الهاتف من الجهة الأمامية والخلفية، كما يظهر الهاتف في الصور الحية قيد التشغيل، وفقا لموقع "إكس دي إيه ديفيلوبرس".

S21+ ? i never leak images, but a friend sent me these, so hey.. pic.twitter.com/npjamUSlTh — Mauri QHD (@MauriQHD) December 29, 2020

وأوضحت التسريبات أن سامسونغ تقدم الإصدارات الجديدة من سلسلة "غالاكسي إس 21"، برقاقة معالج "Exynos 2100"، أو برقاقة "سناب دراغون 888"، في سوق الولايات المتحدة وكوريا.

وأضافت التسريبات أن الهاتف الجديد يدعم ذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت رام.

يشار إلى أنه ينطلق حدث العملاق الكوري القادم خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، للكشف عن سلسلة "غالاكسي إس 21"، التي تتضمن كلاً من إصدار الشركة الرئيسي مع إصدار "غالاكسي إس 21 بلاس"، وغالاكسي إس 21 ألترا".