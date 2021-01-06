صيدلاني يفسد 500 جرعة من لقاح كورونا ويكشف السبب

أخبر صيدلاني أمريكي في ولاية ويسكونسن متهم بتخريب أكثر من 500 جرعة من لقاح فيروس كورونا عن عمد في عيد الميلاد الشرطة أنه فعل ذلك لأنه يعتقد أن العقار خطير إلى حد ما.

لم يقدم جيرول مزيدًا من المعلومات حول سبب اقتناع براندنبورغ بأن التطعيمات يمكن أن تكون ضارة، لكنه رسم صورة لرجل مضطرب في خضم الاضطرابات الشخصية.

وبحسب موقع "إن بي آر"، أوضح أن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا بصدد الطلاق من زوجته، وقال إن زميلًا له أبلغ عن أن براندنبورغ أخذ مسدسًا للعمل مرتين.

اعترف براندنبورغ، الذي كان يعمل صيدليا مع نظام مستشفى Advocate Aurora Health ، أنه أزال عمدا 57 قارورة من لقاح "موديرنا" (Moderna) من الثلاجة وتركها طوال الليل في 24 ديسمبر/كانون الأول ومرة ​​أخرى في 25 ديسمبر. بعد تركها في الغرفة بين عشية وضحاها عشية عيد الميلاد، أعاد براندنبورغ القوارير إلى تخزينها المناسب، لكن بعد أن أخرجهما في الليلة الثانية، اكتشفهما فني صيدلي.

ذكرت إذاعة ويسكونسن العامة أن جيرول لم يتمكن من تقديم دليل للمحكمة على أن اللقاحات قد تعرضت للتلف وبالتالي تم ارتكاب جريمة.

وقال جيرول، بحسب المنفذ: "يبدو أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها اكتشاف ذلك أو إخبارنا بذلك هي اختبارهم. من غير المعروف كم من الوقت سيستغرق ذلك".

يجب تخزين قوارير مودرنا بين 36 و 46 درجة فهرنهايت. يمكن أن تظل فعالة لمدة تصل إلى 12 ساعة إذا تركت في درجة حرارة الغرفة.

وبغض النظر عن ذلك، هناك جريمة تُعرف باسم محاولة الإضرار بالممتلكات، حسب قول جيرول، وستكون "جنحة ويبدو أنها ستطبق في وقت ما في المستقبل".

ومنذ ذلك الحين تم فصل براندنبورغ بعد الحادث.

نتيجة للعبث من قبل براندنبورغ ، أُجبر العاملون في مجال الرعاية الصحية على التخلص من حوالي 570 جرعة من اللقاح المنقذ للحياة، قال مسؤولو المستشفى إن 57 شخصًا تلقوا حقنًا لما قد تكون جرعات غير مفيدة. وقال مسؤولو المستشفى يوم الجمعة إن هؤلاء المرضى تم إخطارهم ولا يتعرضون لأي خطر من آثار صحية ضارة. وقال الصيدلاني الأسبوع الماضي للمحققين إنه يعلم أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات يعتقدون أنهم تلقوا تطعيمًا ضد الفيروس بينما لم يكونوا كذلك في الواقع".

ألقت إدارة شرطة جرافتون القبض على براندنبورغ يوم الخميس بتهم موصى بها بتعريض السلامة من الدرجة الأولى للخطر بشكل متهور، وتزوير عقار بوصفة طبية وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات، كما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الأمر.