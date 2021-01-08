سلمان الفرج يعلن شرط التجديد مع الهلال السعودي

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، عن شرط اللاعب سلمان الفرج، للتجديد مع نادي الهلال.

وأفاد موقع "سعودي"، بأن الفرج اشترط على إدارة نادي الهلال، الحصول على 30 مليون ريال، لتجديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة.

وكان سلمان الفرج، البالغ من العمر 31 سنة، قائد نادي الهلال، صعد مع الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2008، حيث من المقرر أن ينتهي عقده رسميا، في يونيو/ جزيران 2021.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المفاوضات بين الفرج والإدارة الهلالية، لا تزال جارية حتى الآن، على أمل الحسم في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، تسعى إغلاق ملف تجديد عقد الفرج خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ الإثنين القادم وتتنهي 7 فبراير/ شباط القادم.

ونقلت عن مصادر، أن مجلس إدارة الهلال تحيط مفاوضاتها مع الفرج بالسرية التامة، من أجل حسم تجديد عقد قائد الكتيبة الزرقاء.