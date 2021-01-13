أجواء مرعبة... نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية

ضربت نوة الفيضة الكبرى، اليوم الأربعاء، محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، مسببة موجة من الطقس السيئ.

وشهدت المدينة الساحلية، حالة من الطقس السيئ في بداية النوة، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة الملاحة، وتكاثرت السحب المنخفضة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، دون هطول أمطار.

وصرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن حركة الملاحة في الميناء تسير بشكل طبيعي.

وأشار بريقع إلى أن سرعة الرياح لم تتخط الحد المسموح به لدخول وخروج السفن من وإلى أرصفة الميناء.

من جانبه وجه رئيس هيئة الميناء، تحذيرا لجميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.