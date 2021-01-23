إعلام.. رونالدو يرفض عرضا مغريا من السعودية

أشارت تقارير إعلامية إلى رفض نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عرضا مغريا من مجلس السياحة السعودي.

فبحسب ما نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن البرتغالي رفض عرضا بقيمة 7 ملايين دولار سنويا، من أجل الترويج للمملكة من أجل تعزيز مكانتها السياحية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية الى أنه من المقرر إطلاق حملة "زيارة السعودية" الشهر المقبل مع سعي الدولة للتعاون مع الرياضيين والأحداث الرياضية الكبرى للترويج لللحملة.

From dune bashing in the fabled red sands of Al Nafud Desert to admiring 10,000-year-old rock art, the Hail region offers travelers a unique blend of history, culture and adventure. See why this northern region is a popular vacation destination: https://t.co/QjN5TjHZ2M pic.twitter.com/stM9CJcqU3 — Visit Saudi (@VisitSaudiNow) January 21, 2021

يذكر أنه في عام 2019، استضافت المملكة مسابقة كأس السوبر الإسباني النهائية (التي تضم أندية ريال مدريد وبرشلونة) بعد أن وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم صفقة مع الاتحاد الإسباني لمدة ثلاث سنوات بقيمة 120 مليون يورو.

وفي نفس العام، نظم أنتوني جوشوا مباراة لقبه العالمي ضد آندي رويز في موقع التراث العالمي لليونسكو في الطريف، في الرياض.