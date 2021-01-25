مضيفة تحذر من تناول المشروبات التي يتم تحضيرها على متن الطائرة... فيديو

حذرت مضيفة طيران من مجموعة أمور يقوم بها المسافرون على متن الطائرات، أبرزها شرب السوائل التي تقدم خلال الرحلات الجوية.

قالت كات كمالان، بأنه لا يفضل أبدا شرب السوائل التي يسكبها مضيفو الطيران للركاب، وإذا كنت بحاجة لأي مشروب، فقم باستهلاك المشروبات المعبأة في زجاجات عوضا عنها.

وأرجعت كملان، تحذيرها إلى أن خزانات المياه في الطائرات لا يتم تنظيفها أبداً، على حسب قولها، واصفة ذلك بأنه مثير للاشمئزاز.

مشددة في الوقت ذاته على أن أي مشروبات يتم تحضيرها على متن الطائرة، كالقهوة والشاي، مرجعة ذلك إلى عدم تنظيف آلات التحضير، كآلة صنع القهوة ويقتصر التنظيف فقط على الأواني التي تقدم بها المشروبات، بحسب ما نشر موقع businessinsider.

ووجهت كمالاني، نصيحة للآباء والأمهات، وذلك فيما يتعلق بصنع حليب الأطفال خلال الرحلة، قائلة: "لا تطلبوا أبدا الماء الساخن لوضعه في قنينة رضاعة أطفالكم. بل اطلبوا ماء معلبا، وبجانبه ماء ساخن في كوب. ثم اسكبوا الماء النظيف في قنينة الرضاعة، وضعوها في الكوب لتسخينها".