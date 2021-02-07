العثور على رفاة عالم آثار سوري قتله "داعش" بالقرب من تدمر

عثرت الجهات المختصة في سوريا على رفاة عالم الآثار السوري البارز خالد الأسعد، الذي قُتل عام 2015 على يد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالقرب من مدينة تدمر الأثرية.

وبحسب القناة التلفزيونية الحكومية السورية "الإخبارية"، عثرت الجهات المختصة على رفات ثلاثة أشخاص في منطقة كحلون على بعد 10 كيلومترات شرقي تدمر، ويعتقد أن من بينهم رفات عالم الآثار خالد الأسعد الذي أعدمه تنظيم داعش الإرهابي عام 2015 لرفضه التعاون معها.

ومن المتوقع التعرف على الجثث بعد اختبار الحمض النووي.

في عام 2015، أعدم مسلحو "داعش" عالم الآثار البارز خالد الأسعد في مدينة تدمر السورية القديمة لرفضه اقتيادهم إلى كنوز المدينة السرية.

قطع المتطرفون رأس العالم وعلقوا جسده على عمود في وسط ساحة في المدينة القديمة.

لأكثر من شهر، احتجز مسلحو داعش العالم واستجوبوه. عمل الأسعد كرئيس مصلحة الآثار في تدمر لأكثر من 50 عامًا. بفضل جهوده، تم إدراج المجموعة المعمارية لمدينة تدمر في عام 1980 في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

في مايو 2015، استولى إرهابيو داعش على مدينة تدمر، إحدى أغنى مدن العصور القديمة في واحة الصحراء السورية بين دمشق والفرات، والتي كانت مواقعها الأثرية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1980.

في نهاية مارس 2016 ، حرّر الجيش السوري، بدعم من الطيران الروسي، المدينة، لكن في ديسمبر/كانون الأول 2016 عادت تدمر إلى أيدي المتطرفين. وفي 2 مارس 2017، تم تحرير تدمر من المسلحين الذين ألغوا الجزء التاريخي والأحياء السكنية. بعد ذلك، في غضون شهر ونصف، قام المتخصصون الروس بإزالة الألغام من المدينة.

تمكن الإرهابيون من تدمير المباني القديمة المهمة، مثل معبد بل وبعل شمين، وقوس النصر وعمود زنوبيا مع أهم نقش إهداء، وعدد كبير من الأبراج والمقابر تحت الأرض، وحصن فخر الدين في العصور الوسطى. دمرت جزئيا. بالإضافة إلى ذلك ، خلال الاحتلال الثاني لمدينة تدمر ، تم تدمير تيترابيلون والمسرح.