محمد سلطان يكشف سرا يجمعه بموسيقار الأجيال

وأكد سلطان خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الاثنين، أنه تعرف على موسيقار الأجيال، في عمر الحادية عشرة عاما، حينما كان يقضي إجازة الصيف في منطقة جليم بالإسكندرية بجوار بيت عبد الوهاب في منطقة جليم، ودخل عليه بـ"الشورت".

وأشار محمد سلطان إلى أنه بعدما التقى بعبد الوهاب، ذهب معه الأخير لمقابلة أسرته، وحينما شاهدته والدته كاد أن يغشى عليها من المفاجأة، وقال لها موسيقار الأجيال "جئت معه حتى أوصيكم عليه، فهذا الولد سيصبح مثلي يوما ما".

وأضاف محمد سلطان في حواره أن محمد عبد الوهاب كان سندا قويا له، ومؤمنا بموهبته، وبأنه أوصى زوجته الراحلة الفنانة، فايزة أحمد، بأن تضع يدها في يده لكي يحققا النجاح معا.